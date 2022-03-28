ميناء طرابلس: انسياب جيد للبضائع الغذائية في فبراير

وصف مدير عام ميناء طرابلس البحري، مصباح الطاهر، حركة انسياب البضائع الغذائية والحبوب إلى الميناء خلال فبراير الماضي بالجيدة.

ووفق الطاهر فقد جرى تفريغ أكثر 23 سفينة تجارية على متنها أكثر من 260 ألف طن من البضائع الغذائية وحليب الأطفال وغيرها و 58 ألف طن من الحبوب، فيما بلغت السوائب السائلة 120 ألف طن، والجافة 14 ألف طن، وبضائع غذائية مكيسة وعامة حوالي 75 ألف طن.

وأكد الطاهر أن شحنات الوقود بجميع أنواعه تصل تباعا إلى الميناء بشكل دوري دون انقطاع، إذ يتم إفراغ ما بين 3 إلى 4 مليون لتر من الوقود يوميا.

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