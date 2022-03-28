تعديلات جديدة على مواعيد الدراسة والامتحانات من وزارة التعليم

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أصدر وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية موسى المقريف قرارا أعلن فيه التعديلات على مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية.

ونص القرار الذي نشر عبر صفحة الوزارة على الفيسبوك أن الدراسة تستمر الأسبوع الأول من شهر رمضان بواقع 4 حصص في اليوم .

وأشار إلى أن يترك الأمر لمديري المدارس في تحديد المواد الدراسية خلال اليوم الدراسي على أن تكون امتحانات الفترة الثانية للأساسي والثانوي 26 يونيو وامتحانات نهاية سنوات النقل 17 يوليو.

وحدد القرار عطلة نصف العام والتي ستكون من 10 أبريل إلى 5 مايو 2022 .

وترك القرار آليات التنسيق بين مديري المؤسسات التعليمية مع مراقبي التعليم لإيجاد الحلول المناسبة لازدحام الفصول.

في حين نوه إلى وجوب التأكيد على أن الدراسة مستمرة لتلاميذ وطلاب الشهادات العامة بواقع يوم دراسي كامل.

وفي سياق أخر قال وزير التعليم العالي و البحث العلمي عاشور المسماري الثلاثاء الماضي إن حكومة تسيير الأعمال برئاسة الدبيبة فقدت صفتها القانونية.

وأكد المسماري على عدم قانونية أي عقود وقعت أو اتفاقيات أبرمت من قبل حكومة تسيير الأعمال منتهية الولاية.

وأفاد بعدم قانونية كل المناقلات المالية. التي قد تتم من بند إلى آخر في مخصصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. اعتبارا من منح مجلس النواب الثقة للحكومة الليبية في 01 مارس.

وأوضح وزير التعليم العالي. أن الوزارة لا تقر بأي التزامات قانونية أو مالية أو أخلاقية تنشأ عن تلك الإجراءات.