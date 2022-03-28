القطراني لوفد من الشركات الألمانية: لابد أن تلعبوا دوراً أساسياً في إعمار ليبيا

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، علي القطراني، وفدا من المكاتب الاستشارية للشركات الألمانية بحضور إدريس غيث عضو المجلس التسييري لبلدية بنغازي.

وناقش الوفد، مع القطراني، المشروعات الخاصة بالمنطقة الشرقية وعلى رأسها مشروع المدينة الرياضية بنغازي ومشروعات البنية التحتية الواقعة بالمنطقة الشرقية، مبديا استعداده لتقديم الدعم اللازم لمشروعات البلديات للدفع نحو استكمالها .

ومن جهته، رحب القطراني، بالوفد وثمن تعاونه مع الدولة الليبية وأبدى رغبته في أن يكون للشركات الألمانية دوراً أساسياً في إعمار ليبيا.

وفيما يخص المدينة الرياضية ببنغازي، أكد القطراني، أن هذا المشروع يجب أن يتم استكماله على وجه السرعة وبمواصفات تتماشى مع التطور الحاصل في المرافق الرياضية على مستوى العالم.

وأضاف أنه يدعم كافة المشاريع التي تستهدف فئة الشباب، ولن يدخر جهداً في سبيل إنجاح كافة الخطط التي تهدف إلى التطور والبناء في كافة المجالات.