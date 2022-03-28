التكبالي: باشاغا يزحف سلمياً نحو العاصمة

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا يدرك أن اللجوء للقوة بات مرفوضًا من أغلبية الليبيين، وخاصة سكان طرابلس، و باشاغا يسعى لتوظيف الوقت بشكل إيجابي، للتشاور ما بين قوى وأطراف محلية ودولية بما يخدم زحفه السلمي تجاه العاصمة.

أضاف في تصريحات صحفية أن باشاغا حريص على التواصل واستقطاب الشارع من خلال الزيارات التفقدية لبعض وزرائه أو ظهورهم إعلاميًا للرد على تساؤلات الليبيين وطمأنتهم على أوضاعهم المعيشية، و يحرص على إصدار البيانات التي توضح موقف الحكومة من القضايا الرئيسية مثل الانتخابات، وهذا أراه جيدًا وإيجابيًا في الوقت الراهن، كما أن خطوات حكومة الاستقرار تعتبر مؤقتة في ظل تشبث الدبيبة بالسلطة؛ رغم استقالة بعض وزرائه وسجن آخرين منهم.