شركة الكهرباء: البناء قرب مسارات خطوط نقل الطاقة يعيق أعمال الصيانة

أكدت الشركة العامة للكهرباء أن إنشاء مباني وأسوار تحت أو بالقرب من مسارات خطوط نقل الطاقة من قبل بعض المواطنين الأمر يعيق أعمال الصيانة لتلك الخطوط .

ودعت الشركة العامة للكهرباء المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالمسافات القانونية المحددة عند القيام بأعمال البناء أو التوسع فيها والتي تقدر بـ 20 متر يمين ويسار من منتصف البرج لخطوط النقل ذات الجهد العالي وذلك حفاظا على سلامتهم وسلامة أهلهم، وللحفاظ كذلك على أداء الشبكة العامة للكهرباء وحتى تتمكن فرق الصيانة من الدخول للمواقع التي تحتاج للصيانة دون عوائق.