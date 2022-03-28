الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ليبيا

أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، سالم معتوق الزادمة، «أهمية الدور التركي الفاعل في تحقيق الاستقرار والتنمية في مناطق الجنوب وكافة ربوع ليبيا»، وفق ما نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الزادمة أجرى، صباح اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، تناولا فيه «مباشرة الحكومة أعمالها ومهامها بكافة المنطقة الجنوبية».

الزادمة يناقش مع السفير التركي تفعيل الاتفاقية الاقتصادية للتنمية والاستثمار

وأضاف المكتب الإعلامي أن الزادمة والسفير التركي «ناقشا خلال الاتصال إمكانية تفعيل الاتفاقية الاقتصادية المبرمة مع الجانب التركي في مجالات التنمية الاستثمار وعودة الشركات التركية إلى استئناف العمل بالمشروعات السابقة والجديدة في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية».

– الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية

– الزادمة يصل سبها لاستلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بالجنوب

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السفير التركي أعرب للزادمة «عن سروره بزيارة الجنوب في أقرب فرصة» وأكد «أن تركيا ستواصل جهودها لدعم التنمية والاستقرار وتبادل الزيارات مع الحكومة (المكلفة من مجلس النواب) بما يحقق الازدهار والتقدم للشعب الليبي».

الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية

وأعلن الزادمة، الثلاثاء الماضي، مباشرة الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا أعمالها ومهامها بالمنطقة الجنوبية من خلال مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بعد استلامه مبنى ديوان رئاسة الوزراء في المنطقة بمدينة سبها، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمشايخ والأعيان.

وأكد الزادمة، في بيان تلاه من مقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سبها، نقلته وكالة الأنباء الليبية، التزام الحكومة المكلفة من مجلس النواب «خارطة الطريق المنبثقة من التوافق الليبي-الليبي، المعتمدة من مجلس النواب والحكومة برئاسة فتحي باشاغا، وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقًا للمؤسسة الدستورية والتوافق وإنهاء بالمرحلة الانتقالية».