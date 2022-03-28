اللافي: الصحافة بشكل عام بحاجة للأرشفة الإلكترونية

العنوان – طرابلس

قال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، اليوم الإثنين، إن الصحافة بشكل عام في أمس الحاجة للأرشفة الإلكترونية لتكون متاحة للجميع.

وأضاف اللافي خلال حفل إطلاق مشروع الأرشفة الإلكترونية للصحافة الليبية، أن الحكومة أولت اهتمامها بالأرشفة الإلكترونية وتبنت رؤية إعادة الحياة لقطاع الإعلام.

وتابع وزير الدولة :”رؤيتنا لم تكن من باب الاستحواذ على الإعلام بل ركزت على التطوير والتدريب”.

وأشار اللافي إلى أنه يمكن لكافة المهتمين بالإعلام والصحافة الوصول إلى موقع الأرشفة الإلكترونية”.

وذكر وزير الدولة أن مجلس الوزراء قرر في اجتماعه العاشر العام 2021، إنشاء المتحف التلفزيوني الليبي.

وأوضح اللافي أن المتحف التلفزيوني سيهتم بكل المعالجات التقنية التي ستجرى لكل المواد الأرشيفية.