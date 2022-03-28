بيان صادر عن إدارة قنوات 218 بخصوص اعتقال مراسلها في سرت

أصدرت إدارة قنوات 218 بياناً صحفياً، بخصوص اعتقال مراسل القناة في سرت علي الريفاوي، السبت الفائت.

وجاء في البيان أن قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الداخلي فرع سرت، اعتقلت مراسل قنوات 218 في سرت الزميل علي الريفاوي، وتم احتجازه منذ مساء السبت السادس والعشرين من مارس دون أي غطاء قانوني، وذلك على خلفية تغطياته لعمل البلدية ونقله معاناة المواطنين في المدينة.

واستنكر البيان في ظل هذه الممارسات التعسفية التي تخرق كل قوانين حرية الإعلام والحرية الشخصية، اعتقال الريفاوي بسبب أداء مهامه تحت مبررات واهية لا أساس لها من الصحة.

كما حمّلت إدارة قنوات 218 جهاز الأمن الداخلي في سرت، المسؤولية عن سلامة مراسلها علي الريفاوي، وطالبت بإطلاق سراحه فوراً، داعيةً جميع المنظمات والجمعيات الحقوقية سواء المحلية أو العربية أو الدولية إلى التنسيق والعمل على إطلاق سراحه وحمايته من مثل هذه الممارسات القمعية، التي تعمل على تكميم الأفواه وتقييد الحريات.

وأكدت إدارة قنوات 218 وقوفها على الحياد في تغطية كل الأحداث في ربوع ليبيا، بعيداً عن التجاذبات السياسية والانتماءات الحزبية، سعياً منها لتأدية رسالتها الإعلامية النبيلة، من أجل تقديم خدمة إعلامية موضوعية ومحايدة للمواطن الذي من حقه الحصول على المعلومة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية