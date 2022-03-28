بوستة: مجلس الدولة يتجه إلى المطالبة بعقد انتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، شعبان بوستة، إن المجلس يتجه إلى المطالبة بعقد انتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن على ألا تتجاوز هذه السنة.

كما أردف أنه إذا تم التوافق على تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، فإنه يجب أن تتم وفق قاعدة دستورية شفافة، وأن انتخابات 24 ديسمبر انتهت بعدم إجراء أي انتخابات سواء برلمانية أو رئاسية وذلك نتيجة عدم الشفافية في وضع المعايير القانونية، حسب قوله.

وتابع بوستة أن مجلس الدولة انتخب اللجنة الخاصة بوضع القاعدة الدستورية وفقًا لمبادرة البعثة الأممية وقد تمت مناقشة القاعدة الدستورية التي صوت عليها المجلس في السابق ومدى إمكانية إدخال تعديلاته، مبديا استعداد المجلس للقاء أعضاء مجلس النواب للوصول إلى انتخابات برلمانية في أسرع وقت ممكن تلبية لرغبة الشارع الليبي الذي خرج في تظاهرات.

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