العقوري ومدير منظمة الهجرة الدولية يتفقان على التنسيق المشترك في ملف الهجرة وخاصة الهجرة غير النظامية

اجتمع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم الإثنين في مدينة بنغازي بمدير منظمة الهجرة الدولية في ليبيا فريدريكو سودا، بالإضافة إلى مدير فرع المنظمة في المنطقة الشرقية ، ومدير قسم العمالة المتنقلة في المنظمة، وذلك في إطار اهتمام لجنة الشؤون الخارجية بملف الهجرة وخاصة الهجرة غير النظامية.

واطلع العقوري على موجز لعمل المنظمة وأهم العراقيل التي تواجهها خاصة في عملها مع السلطة التنفيذية .

وأبدى العقوري ملاحظاته حول برامج المنظمة والمتمثلة في ضرورة تزويد البرلمان بمعلومات كافية عن تلك البرامج وضرورة ان يكون للمنظمة إستراتيجية شاملة لجميع مناطق ليبيا وأن لايتم تركيز البرامج على منطقة محددة.

وأكد العقوري على ضرورة الاهتمام بالجنوب ضمن برامج المنظمة، مشدداً على ضرورة دعم جهاز الهجرة غير الشرعية المعترف به من مجلس النواب ومقره في مدينة بنغازي والذي يعاني شبه انعدام في الموارد المطلوبة لتزويد مراكز الإيواء التابعة له بالاحتياجات الضرورية لنزلاءهِ من المهاجرين غير النظاميين، مبدياً أسفه لأن الحكومة لم تبذل أي جهود لتوحيد الجهاز .

وأوضح العقوري خلال الاجتماع بأن لجنة الشؤون الخارجية قد تضطر لتعليق التعاون مع منظمة الهجرة، كما سبق وان تم تعليق التعاون مع منظمات أخرى بسبب عدم الاهتمام بملاحظات الجانب الليبي .

كما تم مناقشة وجهات النظر المختلفة حول مواجهة أزمة الهجرة الغير نظامية ودور دول الجوار في ذلك.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على تواصل التنسيق المشترك للعمل على هذا الملف المهم .