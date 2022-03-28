الدبيبة يوجه بتفعيل الإدارة المحلية ودعم اللامركزية

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة تفعيل الإدارة المحلية ودعم اللامركزية التي من خلالها تستطيع البلديات تقديم خدماتها للمواطنين.

جاء ذلك خلال خلال اجتماع رئيس الحكومة اليوم الاثنين بديوان مجلس الوزراء، الموسع مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، بحضور وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، ولشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة بحسب منصة “حكومتنا”.

وحث رئيس الحكومة وزير الحكم المحلي على ضرورة استكمال نقل الاختصاصات للبلديات وفق قانون الإدارة المحلية.

وجرى خلال اللقاء مناقشة ميزانية التنمية للعام المالي 2022، وآلية توزيعها على البلديات، وكذلك متابعة الميزانية المصروفة خلال عام 2021، ونسب الإنجاز المحققة فيها.

وحضر الاجتماع عمداء بلديات بنت بية، والبوانيس، وبراك، وبرقن، والقطرون، وتهالا، وهراوة، وأوال، والجفرة، وتراغن، والعوينات، والبركت، وإدري، وتجرهي، ومرزق، وزلة، والقرضة، والغريفة، وأوباري، ووادي عتبة، وغات، وسبها.