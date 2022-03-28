رئيس ديوان مجلس النواب يبحث سير العمل بالإدارات

العنوان- طبرق

بحث رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل اليوم الإثنين مع مدراء الإدارات والمكاتب بالديوان سير العمل بها.

وتناول الاجتماع بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة طبرق التزام كافة الإدارات والمكاتب بالخطط الموضوعة للربع الأول من العام الجاري.

واستعرض الفضيل خلال الاجتماع أيضًا المشاكل والصعوبات التي تواجه مختلف الإدارات والمكاتب.

وأطلع رئيس الديوان على برامج التدريب والتأهيل لموظفي الديوان التي تم تنفيذها خلال الربع الأول من العام 202، و الدورات المُستهدف تنفيذها خلال الربع الثاني من العام الجاري.