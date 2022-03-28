المصارف التجارية تشرع في صرف منحة الأبناء

شرعت عدد من المصارف التجارية العاملة في كافة ربوع البلاد، في صرف منحة الأبناء عن أشهر يناير وفبراير ومارس.

مصرف الأمان أعلن في منشورٍ له شروعه في إضافة المنحة المقرر صرفها عن ثلاثة أشهر، على أن تصل رسائل الإيداع لمستحقيها عن طريق رسائل نصية عبر الهواتف الشخصية.

من جهته أعلن المصرف المتحد للتجارة والاستثمار عن ورود منحة الأبناء وإيداعها في حسابات زبائنه، دون أي خصومات، مع اتخاذه ذات الطريقة لإعلام زبائنه عن طريق الرسائل النصية.

في ذات السياق أعلنت إدارة مصرف النوران تسلم كشوفات المنتفعين بعلاوة الأبناء، وأن العمل جارٍ على إضافتها في حسابات مستحقيها من زبائن المصرف، مع إمكانية سحب القيمة عن طريق آلات السحــب الذاتــــي المتوفرة دون خصـــــم أي عمــــولات، أو بواسطــــة الحضور شخصياً مع صــــك يحمل القيمة إلى شــباك متوفـــر لـــدى الفــــروع، دون أي مصــــاريف إضافيــــــة.

وكانت الحكومة قد خَصصت مليارين و250 مليون دينار، لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية، خصماً من الباب الرابع من الميزانية العامة؛ لصرفه على علاوة الزوجة عن الأشهر الستة الأخيرة من العام الجاري.

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