المنفي والحافي يؤكدان على إبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المحكمة العليا المستشار، محمد الحافي، على أهمية دعم وإبعاد مؤسسات القضاء عن التجاذبات السياسية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي أجرى. اليوم الإثنين، في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس لقاء مع رئيس المحكمة العليا. خُصِّص لمناقشة آخر تطورات الوضع السياسي، وسبل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة، التي تمر بها البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء جرى خلاله التأكيد على أهمية إبعاد هذه المؤسسة عن التجاذبات السياسية. وضرورة دعم مؤسسات القضاء لأداء رسالته.