وزير الداخلية يطلع على سير العمل بكافة الأقسام التابعة لمديرية أمن بنغازي

زار وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم الإثنين، برفقة وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، مقر رئاسة الوزراة بالمنطقة الشرقية، وكان في استقبالهم نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية علي القطراني.

وتم خلال هذه الزيارة مناقشة بعض الأوضاع الأمنية، والخطة التي سوف تتبعها وزارة الداخلية بالحكومة لبسط الأمن بكافة المنطقة الشرقية، وتوحيد مكونات الوزارة.

كما زار أبو زريبة أيضاً مديرية أمن بنغازي، وكان في استقباله مدير أمن المديرية العميد رمضان الوحيشي ومدراء مراكز الشرطة والأقسام والمكاتب بالمديرية.

وإطَّلع خلال هذه الزيارة على سير العمل بكافة الأقسام التابعة للمديرية، واستمعَ للصعوبات والمشاكل التي تعاني منها المديرية. وقد أبَدىّ الوزير استعداده التام وحرصه على دعم المديرية ومراكز الشرطة والأجهزة الأمنية بالبلديـة بشكل مباشر.