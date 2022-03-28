«القطراني وأبوزريبة» يفتتحان مقر وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية

افتتح علي فرج القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، رفقة وزير الداخلية عصام أبوزريبة ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، وبحضور عضو مجلس النواب إبراهيم زغيد ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.

وأكد علي القطراني، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تنسيق الجهود لإنجاح وتعزيز عمل الوزارة في كافة مدن ومناطق ليبيا كون العمل الملقىَ على عاتقها كبير جداً ويحتاج إلى التنظيم الدائم والتواصل المستمر وتسهيل كافة الإجراءات والمعاملات الخاصة بأفراد الأمن .

ومن ناحيته، ثمن عصام أبوزريبة وزير الداخلية بالحكومة الليبية، الاهتمام الذي تحضى به الوزارة في المنطقة الشرقية من تجهيزات وتدريبات، مؤكداً أن هذا النهج هو الطريق الوحيد نحو بناء دولة الأمن والأمان والاستقرار التي يطمح إليها كل الليبيين.