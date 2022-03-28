خلال لقائها بوجواري في بنغازي..هورندال: بريطانيا بصدد إرسال شُحنة غير مسبوقة من المُساعدات الطبية إلى ليبيا

العنوان – طرابلس

أكدت سفيرة المملكة المُتحدة كارولين هورندال أن بريطانيا بصدد إرسال شُحنة غير مسبوقة من المُساعدات الطبية إلى ليبيا.

وأوضحت هورندال خلال لقائها رئيس المجلس التسييري بلدية بنغازي الصقر بوجواري أن الشحنة تتضمن مُستلزمات الوقاية الشخصية لجائحة كوفيد-19 بوزن 44 طن.

وأضافت أن هذه الشُحنة ستصل إلى ميناء بنغازي خلال الأسابيع القليلة القادمة ليتم توزيعها على المؤسسات الصحية المُختلفة شرق، غرب، وجنوب ليبيا وذلك بتعاون مُشترك مع مُنظمة الصحة العالمية و السلطات الصحية.

ومن جهتها، أكدت مُمثلة مُنظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف استمرار مُنظمة الصحة العالمية ببذل قصارى الجهود لدعم عمليات الاستجابة للاحتياجات الصحية في البلاد في ظل جائحة كوفيد-19 بالتعاون مع الدولة الليبية وبدعم من الشُركاء الدوليين ولاسيما المملكة المتحدة.

وأشادت هوف بالتسهيلات اللوجستيه التي تقدمها بلدية بنغازي لتسهيل أنشطة الاستجابة الصحية التي تقوم بها المُنظمة في ظل الظروف الراهنة.

ونوقش خلال اللقاء الواقع الصحي وجهود الاستجابة الإنسانية في البلاد، لاسيما في بنغازي بما في ذلك التحديات والأولويات الصحية.

وبحث في الاجتماع سُبل التعاون في مجالات الطاقات المُتجددة والتعليم والمجالات الصحية المختلفة إضافة العملية الانتخابية في البلاد والمُصالحة الوطنية.