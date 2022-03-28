إعادة توطين 26 لاجئاً من ليبيا إلى كندا وأوروبا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إعادة توطين 26 لاجئاً الأسبوع الماضي من ليبيا إلى كندا وأوروبا، بدعم لوجستي من المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا.

وأوضحت المفوضية في بيان، أن إحدى العائلات التي أعيد توطينها تحمل الجنسية السورية، حيث يتيح البرنامج للعائلة علاج ابنتهم التي تحتاج رعاية تخصصية في الخارج، مشيرة إلى أن برنامج إعادة التوطين يقدم مسارات آمنة بفضل الدعم والتمويل من طرف الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الغربية.

يُذكر أن المفوضية الأممية رحّلت بداية الشهر الحالي 35 لاجئًا، بينهم عائلات وأطفال، من ليبيا لإعادة توطينهم في أوروبا وسط مناشدات للمجتمع الدولي بتوفير فرص إضافية لإعادة التوطين، بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون والمهاجرين في الداخل الليبي.

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