القطراني يشارك في افتتاح مقر وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية  

أخبار ليبيا 24

افتتح وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام بوزريبة، اليوم الإثنين، ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية، بحضور نائب رئيس الحكومة علي القطراني، ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، بالإضافة لعدد من النواب ورؤساء الأجهزة الأمنية ومديري المديريات بالمنطقة الشرقية.

وأفاد بيان وزارة الداخلية بأن وزير الداخلية قام رفقة الحضور بجولة داخل المبنى للاطلاع على تجهيزاته وإدارته.

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الوزارة إلى تمكين كافة أجهزتها من العمل في مختلف مناطق ليبيا.

ومن جانبه قال مكتب الإعلام والتواصل بديوان مجلس الوزراء بنغازي. أن نائب رئيس الحكومة. أكد بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تنسيق الجهود لإنجاح وتعزيز عمل الوزارة في كافة مدن ومناطق ليبيا. كون العمل الملقىَ على عاتقها كبير جداً ويحتاج إلى التنظيم الدائم والتواصل المستمر. وتسهيل كافة الإجراءات والمعاملات الخاصة بأفراد الأمن.

من جانبه ثمن وزير الداخلية الاهتمام الذي تحظى به الوزارة في المنطقة الشرقية من تجهيزات وتدريبات. موكداً ان هذا النهج هو الطريق الوحيد نحو بناء دولة الأمن والأمان والاستقرار التي يطمح إليها كل الليبيين.