حويلي: من لا يسيطر على العاصمة والمصرف المركزي لا يملك أي شيء في ليبيا

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبد القادر الحويلي، إن دعوات حكومة باشاغا للأجهزة المعنية بعدم التعامل مع وزراء الدبيبة أو وعودهم للمواطنين خاصة في الجنوب، ليست إلا محاولات فاشلة لاستقطاب الشارع، و لا أدري من أين لهم بالأموال لتنفيذ أي مشاريع خدمية أو تنموية؟.

أضاف في تصريحات صحفية أن من لا يسيطر على العاصمة والمصرف المركزي لا يسيطر على أي شيء في ليبيا، و لا نتمنى أن يدفع هذا الوضع لتفكير باشاغا في اللجوء لاستخدام القوة لدخول العاصمة والتحول لحكومة حرب.

وتابع قائلًا: “الشعب الليبي لم يقتنع بما تطرحه حكومة باشاغا من وعود، رغم إنهاكه الشديد من الوضع العام، و الشعب يدرك أن وعود باشاغا يُطلقها من لا يملك أي سلطة بالبلاد ولا تحظى حكومته إلا باعتراف عدد محدود جدًا من الدول” وفق تعبيره.

وتابع قائلًا أن المحادثات التي أجراها مؤخرًا مسؤولون أمريكيون مع نجلاء المنقوش، بشأن عودة السفارة الأميركية للعمل من طرابلس، يعكس إدراكًا أمريكيًا بأن الدبيبة ووزرائه فقط من يملكون تقديم المساعدة لهم، وفق قوله.