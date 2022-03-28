خارجية البرلمان تلوح بتعليق التعاون مع الدولية للهجرة

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أن لجنة الشؤون الخارجية قد تضطر لتعليق التعاون مع منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، كما سبق وأن تم تعليق التعاون مع منظمات أخرى بسبب عدم الاهتمام بملاحظات الجانب الليبي .

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب اليوم الإثنين في مدينة بنغازي بمدير منظمة الهجرة الدولية في ليبيا فريدريكو سودا، بالإضافة إلى مدير فرع المنظمة في المنطقة الشرقية، ومدير قسم العمالة المتنقلة في المنظمة بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وأبدى العقوري ملاحظاته حول برامج المنظمة والمتمثلة في ضرورة تزويد مجلس النواب بمعلومات كافية عن تلك البرامج وضرورة أن يكون للمنظمة استراتيجية شاملة لجميع مناطق ليبيا وأن لا يتم تركيز البرامج على منطقة محددة.

وأكد العقوري على ضرورة الاهتمام بالجنوب ضمن برامج المنظمة، مشدداً على ضرورة دعم جهاز الهجرة غير الشرعية المعترف به من مجلس النواب ومقره في مدينة بنغازي والذي يعاني شبه انعدام في الموارد المطلوبة لتزويد مراكز الإيواء التابعة له بالاحتياجات الضرورية لنزلاءهِ من المهاجرين غير النظاميين، معربا عن أسفه لأن الحكومة لم تبذل أي جهود لتوحيد الجهاز .

كما تم مناقشة وجهات النظر المختلفة حول مواجهة أزمة الهجرة الغير نظامية ودور دول الجوار في ذلك واختتم الاجتماع بالاتفاق على تواصل التنسيق المشترك للعمل على هذا الملف المهم .

وبين المكتب الإعلامي لمجلس النواب أن اللقاء يأتي في إطار اهتمام لجنة الشؤون الخارجية بملف الهجرة وخاصة الهجرة غير النظامية، حيث اطلع رئيس لجنة الخارجية على موجز لعمل المنظمة وأهم العراقيل التي تواجهها خاصة في عملها مع السلطة التنفيذية .