المنفي يبحث مع رئيس تشاد تنسيق الجهود لتأمين الحدود

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تنسيق الجهود لتأمين الحدود التي تربط ليبيا وتشاد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، تناول العلاقات الليبية- التشادية، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.

وأفاد بيان، للمجلس الرئاسي، بأن الاتصال تطرق إلى التأكيد على تنسيق الجهود لتأمين الحدود لمكافحة الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر، والهجرة غير الشرعية، وأكد الجانبيان أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن تشاد.

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وأضاف البيان، أن المنفي تطرق خلال الاتصال إلى أهمية تجمع دول الساحل والصحراء «س.ص»، الذي تترأسه تشاد حاليًا، وتأكيده على ضرورة تفعيله، وعودته للعمل من مقره في مدينة طرابلس، نظرًا لدوره المهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بالقارة الفريقية.

ومنتصف الشهر الجاري، زار الأمين التنفيذي للتجمع، بريجي رافيني، العاصمة طرالبس، وأجرى مباحثات تناولت وضع الترتيبات اللازمة لعودة الأمانة العامة للتجمع للعمل من مقرها الرئيسي بالعاصمة طرابلس قريبًا.