دبرز: على الليبيين تبني خيارات ملزمة لمجلس النواب كالذهاب للاستفتاء وبالإمكان التوجه له إلكترونيًا

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إن ما يحدث هو امتداد للعبث، رغم أنه صدر عن مجلس النواب بأنهم شكلوا لجنة بـ 6 أعضاء يحملون العضوية من داخل مجلس النواب و6 من الخبراء، لكنهم تراجعوا عن ذلك.

دبرز اعتقد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أن التراجع هذا بسبب ضغوط خارجية بالدرجة الأولى، وعلى الأقل بمؤشرات، فلا يوجد هناك ما يسمى بمجلس النواب، بل هناك عقيلة صالح وانفراده بالمطلق باختصاصات مجلس النواب وآخر لحظة جعلوهم يتراجعون، بحسب قوله.

وأشار إلى أن مجلس النواب يشهد نوع من التخبط والارتباك وما وصفه بـ “حوسة كبيرة”، لافتًا إلى أن مجلس الدولة ينظر لهذا الاستحقاق بالنسبة لتطلعات الوطن.

وتابع: “يبدوا لي أن مبادرة ويليامز قد كتب عليها الفشل، عقيلة في ذاته يتحمل المسؤولية، ولا بد للمهتمين بإيجاد مخرج. حتى الليبيين يجب أن يتبنوا خيارات ملزمة لمجلس النواب، كالذهاب للاستفتاء، وبالإمكان الذهاب له إلكترونيًا”.

كما أكد على أنه ما زال هناك تواصل من قبل ستيفاني ويليامز وجزء من البعثة بمجلس النواب، ويحاولون معهم لاستمالتهم وتشكيل الطريق، وهناك محاولات فيها أمل، مضيفًا: “لجنة الـ 75 الذين أتوا بالقائمة التي فيها الحكومة، وربما وهذه المراسيم الرئاسية التي حصل فيها حديث تصدر عن الرئاسي، أعتقد أن لها خطورة”.

ورأى أن اجتماع ستيفاني ويليامز مع لجنة مجلس الدولة هو اجتماع تشاوري ولم يصدر عنه أي مخرجات، ومع ذلك الباب لم يغلق وهناك تواصل، معتبرًا أنه طالما حفتر موجود بالمشهد بهذه الطريقة مجلس النواب لن يستطيع الذهاب لأي خيار قد يفضي لانتخابات أو يملكوا حريتهم، بحسب زعمه.

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