النيجر تدعم جهوداً ليبية لعودة مقر تجمع الساحل والصحراء إلى طرابلس

أعرب الرئيس النيجري محمد بازوم، عن دعم ومساندة بلاده لعودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى مقره الأصلي في مدينة طرابلس، لما يمثله التجمع من قوة إقليمية ذات أهمية عالمية، والذي سيمنح للقارة الأفريقية في بوابتها الشمالية ثقلها الاستراتيجي القوي، وفق قوله.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية جرت الإثنين، بين بازوم ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بحث فيها الطرفان عدداً من الملفات الأمنية والعسكرية، منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود، ومنع الجرائم العابرة لها، وفق بيان الرئاسي.

من جانبه أكد المنفي على ضرورة تعزيز العمل في إطار تجمع دول الساحل والصحراء، مشدداً على أهمية خطوة إعادة مقر التجمع إلى العاصمة طرابلس، ومتعهداً في الوقت نفسه بأن ليبيا لن تدّخر جهداً في تقديم الدعم للنهوض مجدداً بالتجمع، وتفعيله وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق أداء مهامه.

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