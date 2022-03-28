السفير التركي لـ«الزادمة»: دورنا فاعل في تحقيق الاستقرار والتنمية في ليبيا

أجرى نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المهندس سالم الزادمة، اتصالاً هاتفيًا، اليوم الإثنين، مع السفير التركي بطرابلس كنعان يلماز.

وبحسب بيان صادر عن الحكومة الليبية، فإن السفير التركي، أبدى تفاؤلا بمباشرة الحكومة الليبية أعمالها ومهامها بالمنطقة الجنوبية وأهمية الدور التركي الفاعل في تحقيق الاستقرار وتنمية في مناطق الجنوب وكافة ربوع ليبيا .

كما ناقش الطرفان، خلال الاتصال، إمكانية تفعيل الاتفاقية الاقتصادية المبرمة مع الجانب التركي في مجالات التنمية الاستثمار وعودة الشركات التركية إلى استئناف العمل بالمشروعات السابقة والجديدة في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية.

وأعرب السفير التركي، عن سروره بزيارة الجنوب في أقرب فرصة وأن تركية ستواصل جهودها لدعم التنمية والاستقرار وتبادل الزيارات مع الحكومة الليبية بما يحقق الازدهار والتقدم للشعب الليبي.