في اتصال هاتفي.. المنفي يبحث مع الرئيس التشادي تنسيق الجهود لتأمين الحدود

أخبار ليبيا 24

ناقش رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تنسيق الجهود لتأمين الحدود التي تربط ليبيا وتشاد، خلال اتصال هاتفي مع رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، تناول العلاقات الليبية- التشادية، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس أن الاتصال تطرق إلى التأكيد على تنسيق الجهود لتأمين الحدود لمكافحة الإرهاب والتهريب والاتجار بالبشر. والهجرة غير الشرعية، وأكد الجانبيان أن أمن ليبيا واستقرارها من أمن تشاد.

وتطرق المنفي خلال الاتصال إلى أهمية تجمع دول الساحل والصحراء “س.ص”، الذي تترأسه تشاد حاليًا، وتأكيده على ضرورة تفعيله. وعودته للعمل من مقره في مدينة طرابلس، نظرًا لدوره المهم في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية بالقارة الإفريقية.

يذكر أن الأمين التنفيذي للتجمع، بريجي رافيني، زار منتصف مارس الجاري العاصمة طرابلس. وأجرى مباحثات تناولت وضع الترتيبات اللازمة لعودة الأمانة العامة للتجمع للعمل من مقرها الرئيسي بالعاصمة طرابلس قريبًا.