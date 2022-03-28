«المركزي» ينقل شحنة السيولة الثالثة إلى بنغازي بقيمة 100 مليون دينار

أعلن مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، اليوم الإثنين، وصول الشحنة الثالثة للسيولة النقدية إلى فرع المصرف في مدينة بنغازي لتوزيعها على فروع المصارف التجارية في المنطقة الشرقية.

وأفاد المصرف، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن هذه الشحنة من السيولة النقدية تبلغ قيمتها 100 مليون دينار وصلت إلى مطار بنينا، في إطار جدول الشحنات المبرمجة لنقلها لفرع مصرف ليبيا المركزي في بنغازي.

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وتأتي هذه الشحنة في إطار الشحنات المخطط نقلها بقيمة مليار دينار بدءًا من يوم السبت الماضي، وفقًا للمواعيد المحددة والمتفق عليها.

وتسلم فرع المصرف في بنغازي، أمس الأحد، الشحنة الثانية من السيولة النقدية بقيمة 100 مليون دينار، لتوزيعها على المصارف التجارية بالمنطقة الشرقية.