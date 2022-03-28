العامة للكهرباء و”توتال إنرجيز” تناقشان إطلاق مشروع محطة طاقة شمسية في ليبيا

العنوان-طرابلس

ناقشت الشركة العامة للكهرباء وشركة الطاقة الفرنسية “توتال إنرجيز”، إطلاق مشروع لبناء محطة للطاقة الشمسية في ليبيا.

وتركزت محادثات بين رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة “توتال” لورنيت فايفير، حول الترتيبات اللازمة لبدء المشروع وفق ما نقل موقع “رينيوابلز” المتخصص في شؤون الطاقة المتجددة اليوم الإثنين.

وتأتي هذه المناقشات في أعقاب مذكرة تفاهم جرى توقيعها بين الشركتين في نوفمبر الماضي؛ لتطوير 500 ميغاوات من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في ليبيا.

وأُعلن، العام الماضي، إنشاء مزارع الطاقة الشمسية لتغذية شبكة الكهرباء الوطنية، حيث ستعمل على تزويد المنشآت الصناعية بالطاقة في حقل نفط الواحة.

وكانت شركة “توتال” الفرنسية وقعت اتفاقيتين منفصلتين مع حكومة الوحدة الوطنية والشركة العامة للكهرباء، لتنفيذ مشروعات تتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس يوم 23 نوفمبر الماضي.