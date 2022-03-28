جهود دبلوماسية ليبية لإعادة مقر أمانة تجمع الساحل والصحراء إلى طرابلس

أعرب كلٌ من الرئيس النيجري محمد بازوم، والتشادي محمد إدريس ديبي، عن مساندتهما لعودة الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء إلى مقرها الأصلي في مدينة طرابلس.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الاثنين، مع الرئيسين بازوم وديبي، في إطار جهود دبلوماسية يقودها المجلس الرئاسي لإعادة المقر الرئيسي لأمانة التجمع للعاصمة طرابلس بديلاً للعاصمة التشادية أنجامينا، التي استضافت أمانة التجمع بشكل مؤقت نتيجة تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا عام 2011.

وأكد المنفي التزامه بتعزيز العمل في إطار تجمع دول الساحل والصحراء، مشدداً على أهمية خطوة إعادة مقر التجمع إلى العاصمة طرابلس، ومتعهداً في الوقت نفسه بأن ليبيا لن تدّخر جهداً في تقديم الدعم، للنهوض مجدداً بالتجمع، وتفعيله وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق أداء مهامه.

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