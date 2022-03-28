عمران يؤكد أهمية دور مجلس النواب في إقرار الإصلاحات التشريعية المطلوبة لدعم التحول للامركزية

سيعقد رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب ادريس عمران اجتماعا افتراضيا مع فريق عمل العمل بالوكالة الألمانية للتعاون GIZ، والتي تعمل على تقديم الدعم الفني المتعلق بملف الحكم المحلي واللامركزية.

عمران، وفي بداية الاجتماع وسيستعرض، بحسب المكتب الإعلامي للجنة، الترتيبات النهائية لإطلاق سلسلة ورش عمل تتعلق باللامركزية في إطار الدور التشريعي لمجلس النواب لدعم ذلك الملف، مضيفا أن التحول للامركزية سيساهم في تحسين الخدمات للمواطنين وتوزيع الثروات بشكل أكثر عدلا بالإضافة إلى إشراك جميع المناطق في التنمية المحلية.

وسيؤكد عمران، أهمية هذا البرنامج باعتباره سيوفر الحلول الفنية من خلال عمل المؤسسات الليبية مع المؤسسات الدولية للاستفادة من خبراتها في وضع نموذج مناسب للامركزية في ليبيا.

كما سيؤكد عمران حرص لجنة الحكم المحلي على إشراك المؤسسات البحثية ومراكز البحوث في الجامعات الليبية بالإضافة إلى مجلس التخطيط الوطني في العمل على ذلك الملف من اجل ضمان مخرجات تلبي واقع المؤسسات الليبية.

وسيؤكد أيضاً على أن لجنة الحكم المحلي ستكون حريصة على دراسة التوصيات وتقديمها في شكل قوانين لمجلس النواب لمناقشتها والمصادقة عليها.

كما سيشدد على أهمية دور مجلس النواب في إقرار الإصلاحات التشريعية المطلوبة لدعم التحول للامركزية، وهو ما سيعمل على إحداث التوافق المطلوب بين الجهات المختلفة، ويعطي النظام اللامركزي استقرار مؤسساتيا كبيرا.