ليبيا تسند مهمة علاج الليبيين في الخارج لمركز طبي مصري

وقّع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة رمضان أبوجناح، مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي المصري لعلاج الليبيين في الخارج، وفق شراكة استراتيجية.

وكشف أبوجناح أن الاتفاقية الموقعة مع المركز، الاثنين، سيتبعها اتفاقيات مشابهة مع مراكز مصرية أخرى لبناء نظام صحي متكامل للمرضى الليبيين الذين يتلقون العلاج في الساحات الخارجية، مشيراً إلى أن الاتفاقية جاءت بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة واستكمالاً لتعليمات النائب العام.

وأضاف أبوجناح وفق منشور لوزارة الصحة، أن الاتفاقية المبرمة ضمت رؤية اقتصادية واستثمارية بدرجـة عاليـة مـن الجودة والحوكمة في مجال شراء الخدمات العلاجية، وإدارة النفقات الطبية المترتبـة عنهـا، ووفق منظومات إلكترونيـة للمتابعة والإشراف والتدقيق بشكل مباشر، تضمن تحقيق عوائد للجانب المصري.

وتضمنت الاتفاقية شروط الدفع المباشر للمركز المصري بموجب اعتمادات مستندية، تفتح لصالحه مـن قبل وزارة الصحة الليبية، وذلك لضمان الانسيابية والسهولة في العمل، وفق قالب قانوني يحدد حقوق والتزامات الطرفين، بالإضافة لمراعاة كافة الضوابط المتعلقة بضبط مجال المسؤولية الطبية، علاوة على معاملة المرضى الليبيين بنفس قوائم الأسعار النمطية المعتمدة لعـلاج المرضى المصريين.

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