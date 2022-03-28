رئاسة أركان البحرية تحيي الذكرى 36 لمعركة خليج سرت

عبدالله الزائدي ــ بوابة افريقيا الاخبارية |

28 March, 2022

إحياء للذكري السادسة والثلاثين لمعركة خليج سرت وتكريما لأرواح الشهداء اقيم صباح اليوم الاثنين بقاعدة بنغازي البحرية ، حفل خطابي حضره رئيس أركان القوات البحرية اللواء بحار شعيب الصابر وآمر قاعدة بنغازي البحرية اللواء بحار عبدالحفيظ العريبي وعدد من أمراء الشعب والأقسام وعدد من منتسبي القوات البحرية

وفي بداية الاحتفال قام رئيس أركان القوات البحرية رفقة آمر قاعدة بنغازي البحرية بوضع اكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء خليج سرت ثم ألقيت عدد من الكلمات بالمناسبة ،

عقب الكلمات توجه عدد من منتسبي القوات البحرية على متن الزورق عكرمة إلى عرض البحر وقاموا بإهداء باقات من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على أرواح الشهداء .وتحيي اركان البحرية الليبية هذه الذكرى التي استهدفت خلالها القوات الأمريكية الزورق الليبي وميض والخافرة الليبية عين زقوط ، ليسقط نتيجة هذا الاستهداف 58 شهيدا من منتسبي القوات البحرية الليبية وهم يدافعون على سيادة المياه الاقليمية الليبية

ودونت المواجهة في الوثائق الرسمية الأمريكية بعوان “عملية نار المروج”