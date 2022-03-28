عون: وقف صفقة «هيس» في امتياز الواحة.. واستعادة 10.9 مليارات دينار لدى الشركات الأجنبية

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، وقف إجراءات بيع حصة شركة «هيس» الأميركية في امتياز الواحة البالغة 8.16% إلى شركتي «توتال إنيرجي» الفرنسية و«كونو فيليبس» الأميركية «مناصفة» بين المشترين.

واتهم عون، في مداخلة هاتفية مع برنامج «فلوسنا» عبر قناة الوسط «WTV»، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بعدم اتباع الشفافية، قائلاً إن الأخير باع حصة شركة «ماراثون أويل»، بناء على رسالة من فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق آنذاك.

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وأضاف أن الوزارة «طلبت من صنع الله تفاصيل الديون المتراكمة على قطاع النفط ولم يرد»، كما «لم يرد على المراسلات التي نوجهها إليه».

وقال عون إن وزارة النفط والغاز ضغطت على صنع الله من أجل استرجاع الأموال المتأخرة لدى الشركات الأجنبية، منذ أكتوبر 2020، حتى جرى تحصيل 10 مليارات و900 مليون دينار ليبي من خلال صكوك باسم وزارة النفط.

وفي 4 يناير الماضي، علق صنع الله على هذه القضية بقوله إن إرجاء تحصيل الإتاوات والضرائب المستحقة على الشركات المشاركة وعقود الامتياز التي تودع بحساب وزارة المالية، جرى اتخاذه لعدم إيقاف الإنتاج.

وأضاف آنذاك أن مؤسسة النفط اتخذت التدابير الوقتية في العام 2020، بمعرفة وموافقة بين السلطة التشريعية (مجلس النواب) من جهة، والسلطة التنفيذية آنذاك (حكومة الوفاق الوطني) وبرعاية وضمانة دولية.

يذكر أن نزاعًا على الصلاحيات استمر لفترة طويلة بين الوزير عون ومصطفى صنع الله، بعدما أصدر الأول عدة قرارات تضمنت إحالة صنع الله إلى التحقيق الإداري ووقفه عن العمل، ولا يزال الطرفان- رغم الوساطة- يتبادلان الاتهامات بشأن تحمل مشكلات تواجه القطاع.