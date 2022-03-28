الدبيبة يبحث موازنة العام 2022 مع بلديات المنطقة الجنوبية

ناقش رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الإثنين، مع عمداء بلديات المنطقة الجنوبية، ميزانية التنمية للعام المالي الحالي2022، وآلية توزيعها على البلديات، في مؤشر لاعتماد ترتيبات مالية جديدة للعام الثاني على التوالي، في ظل غياب ميزانية عامة للبلاد نتيجة لتوتر العلاقة مع مجلس النواب الذي منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

واستعرض الدبيبة الميزانية المصروفة خلال عام 2021، ونسب الإنجاز المحققة فيها، مشدداً على ضرورة تفعيل الإدارة المحلية ودعم اللامركزية، مع استكمال نقل الاختصاصات للبلديات، وفق قانون الإدارة المحلية لتسهيل تقديم الخدمات عبر البلديات.

يُذكر أن الاجتماع حضره عمداء بلديات بنت بية، والبوانيس، وبراك، وبرقن، والقطرون، وتهالا، وهراوة، وأوال، والجفرة، وتراغن، والعوينات، والبركت، وإدري، وتجرهي، ومرزق، وزلة، والقرضة، والغريفة، وأوباري، ووادي عتبة، وغات، وسبها، وفق المنصة الرسمية للحكومة.

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