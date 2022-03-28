مصدر لـ218: بلقاسم حفتر يصل العاصمة القطرية الدوحة

علمت 218 من مصدر مطلع، أن بلقاسم حفتر نجل المشير خليفة حفتر قد وصل إلى العاصمة القطرية الدوحة مساء الإثنين.

وتتزامن هذه الزيارة مع حراك سياسي ليبي شهدته العاصمة المصرية، تمثل بوصول المشير خليفة حفتر ورئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إلى القاهرة.

كما أفاد مصدر مطلع لـ218، بأن المستشار عقيلة صالح سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء، بدعوة من دولة قطر، للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة “التحول إلى عصر جديد”، في أول زيارة له إلى قطر منذ أن تسلم مهامه رئيساً للبرلمان عام 2014.

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