وزير الخارجية المصري: مصر تستمر في جهودها لاستمرار الانتقال السلمي للسلطة تنفيذا لقرار مجلس النواب الليبي

طالبت مصر بضرورة وقف كافة التدخلات الأجنبية في ليبيا والالتزام بجدول زمني للمرحلة الانتقالية، فيما أكدت قطر أنها لا تريد أي انقسام من شأنه أن يؤدي إلى عمل عسكري في ليبيا.

جاء موقف البلدين على لسان وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره القطري محمد بن عبدالرحمن خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في ختام مباحثاتهما بمقر وزارة الخارجية بالقاهرة، مساء اليوم الإثنين.

وقال وزير الخارجية المصري للصحفيين: “نطالب بوقف التدخلات الخارجية في ليبيا، والالتزام بالجدول الزمني للمرحلة الانتقالية”، داعيًا كافة الأطراف الليبية إلى ضرورة تحقيق “التوافق للتوصل لحلول سياسية بعيدًا عن الصراع العسكري”.

وأكد شكري، خلال المؤتمر الصحفي، أن مصر “تتواصل مع كافة الأطراف الليبية وتريد حل المشكلات عبر الحوار، وليس عبر الصراع العسكري”.

كما أكد أن مصر ثابتة في إطار دعمها للمسار السياسي الليبي والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، بالإضافة إلى تأكيده ضرورة الالتزام بالفترة الانتقالية وما تقضي به من خلال مقررات الشرعية الدولية من ضرورة الوصول إلى الانتخابات وخروج القوات الأجنبية والتعامل مع قضية المرتزقة والمليشيات.

وأشار إلى أن مصر تواصل التواصل مع كل الأطراف لتعزيز المؤسسات الشرعية المسؤولة، سواء أكان المجلس الرئاسي أو مجلس النواب أو الحكومة التنفيذية، وفقا لصلاحية مجلس النواب في تحديد شخص رئيس الوزراء وتمكينه من الاضطلاع بمسؤولياته.

وأوضح أن مصر تستمر في جهودها لاستمرار الانتقال السلمي للسلطة تنفيذا لقرار مجلس النواب بهذا الشأن ومراعاة الحاجة إلى تفاهم المؤسسات والأطياف السياسية، وستوفر على أراضيها مساحة للتفاهم لتقريب وجهات النظر مراعاةً لمصلحة الشعب الليبي.