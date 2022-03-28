القطراني يناقش مع القنصل المصري تطوير العلاقات بين البلدين

التقى علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، اليوم الإثنين، بديوان مجلس الوزراء في بنغازي، أحمد الهمشري قنصل عام جمهورية مصر العربية .

وركز اللقاء على توطيد العلاقات بين ليبيا وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها وتطويرها بما يضمن مصلحة البلدين.

وكان علي فرج القطراني، افتتح رفقة وزير الداخلية عصام أبوزريبة ووكيل وزارة الداخلية فرج اقعيم، وبحضور عضو مجلس النواب إبراهيم زغيد ديوان وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية.

وأكد علي القطراني، بأن هذه الخطوة تأتي في إطار تنسيق الجهود لإنجاح وتعزيز عمل الوزارة في كافة مدن ومناطق ليبيا كون العمل الملقىَ على عاتقها كبير جداً ويحتاج إلى التنظيم الدائم والتواصل المستمر وتسهيل كافة الإجراءات والمعاملات الخاصة بأفراد الأمن .