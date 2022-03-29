توافق أمريكي مغربي على دعم أولوية تنظيم انتخابات وطنية في ليبيا

جددت وزارة الخارجية الأمريكية، الاثنين، التزامها الشديد بسيادة ليبيا واستقلالها، وكذلك وحدة أراضيها وأولوية تنظيم الانتخابات الوطنية على المدى القريب.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في ختام اجتماع عقده بلينكن مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في واشنطن.

كما أشاد البيان بجهود المغرب لدعم عمل الأمم المتحدة في العملية السياسية في ليبيا، واستضافة الحوار الليبي الداخلي، مؤكداً التعاون الوثيق معها في مجموعة من القضايا، المتعلقة بالأزمات في منطقة الساحل وليبيا وأوكرانيا، في ظل احترام وحدة أراضي جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك سيادتها ووحدتها الوطنية.

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