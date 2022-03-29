الرئيس التشادي: نحرص على عودة عمل تجمع دول الساحل والصحراء بمقره في طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مع رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، العلاقات الليبية التشادية، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.

وأعلن المنفي، خلال المكالمة الهاتفية، دعم ليبيا لتجمع دول الساحل والصحراء “س.ص” والعمل على تفعيله بتذليل الصعوبات التي تواجهه ليتمكن من أداء دوره الإقليمي.

فيما أكد ديبي، خلال الاتصال حرصه على عودة عمل التجمع بمقره في طرابلس، وإعادة تفعيله لقيام بدوره الاستراتيجي في إفريقيا، ومساهمته في تحقيق الاستقرار والتنمية.