دبرز: ما زال هناك تواصل من قبل ويليامز وجزء من البعثة بمجلس النواب

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز في تصريحات صحفية، إن ما يحدث هو امتداد للعبث، رغم أنه صدر عن مجلس النواب بأنهم شكلوا لجنة بـ 6 أعضاء يحملون العضوية من داخل مجلس النواب و6 من الخبراء، لكنهم تراجعوا عن ذلك.

معتقدآ أن التراجع هذا بسبب ضغوط خارجية بالدرجة الأولى، وعلى الأقل بمؤشرات، فلا يوجد هناك ما يسمى بمجلس النواب، بل هناك عقيلة صالح وانفراده بالمطلق باختصاصات مجلس النواب وآخر لحظة جعلوهم يتراجعون، بحسب قوله.

مشيرآ إلى أن مجلس النواب يشهد نوع من التخبط والارتباك وما وصفه بـ “حوسة كبيرة”، لافتًا إلى أن مجلس الدولة ينظر لهذا الاستحقاق بالنسبة لتطلعات الوطن.

وتابع دبرز: “يبدوا لي أن مبادرة ويليامز قد كتب عليها الفشل، عقيلة في ذاته يتحمل المسؤولية، ولا بد للمهتمين بإيجاد مخرج. حتى الليبيين يجب أن يتبنوا خيارات ملزمة لمجلس النواب، كالذهاب للاستفتاء، وبالإمكان الذهاب له إلكترونيًا”.

مؤكدآعلى أنه ما زال هناك تواصل من قبل ستيفاني ويليامز وجزء من البعثة بمجلس النواب، ويحاولون معهم لاستمالتهم وتشكيل الطريق، وهناك محاولات فيها أمل،

كما أضاف أن: “لجنة الـ 75 الذين أتوا بالقائمة التي فيها الحكومة، وربما وهذه المراسيم الرئاسية التي حصل فيها حديث تصدر عن الرئاسي، أعتقد أن لها خطورة”.