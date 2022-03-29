بعد عقيلة وحفتر.. المنفي ينضم لمشاورات القاهرة

أفاد مصدر مطلع لـ218، بوصول رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى القاهرة، للمشاركة في مشاورات تحتضنها العاصمة المصرية بين عدد من الأطراف الليبية.

وسبق أن وصل كلٌ من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والمشير خليفة حفتر إلى العاصمة المصرية، في وقت سابق الإثنين، لإجراء مشاورات مع الحكومة المصرية حول آخر التطورات السياسية.

وسبق أن أعلنت القاهرة عن دعمها للحل التوافقي الليبي – الليبي، الذي منح الثقة للحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا، والذي أكد في أكثر من مناسبة قرب دخوله إلى طرابلس بشكل سلمي، وإنهاء أزمة الانقسام الحكومي في ليبيا.

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