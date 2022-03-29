عقيلة يتوجه إلى قطر.. في أول زيارة منذ ترأسه البرلمان في 2014

يصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى الدوحة يوم الثلاثاء ، بدعوة من دولة قطر للمشاركة في أعمال منتدى الدوحة “التحول إلى عصر جديد”.

وتُعد هذه الزيارة الأولى للمستشار صالح إلى قطر منذ دخوله قبة البرلمان في العام 2014، وتأتي في سياق الانفتاح بين دولة قطر وشخصيات سياسية وأمنية من المنطقة الشرقية، بحسب مصادر لـ218، إذ سبقه اتصالات بين الشخصيات الاعتبارية خلال الأشهر الماضية.

وأشارت المصادر إلى أن صالح سيلتقي على هامش المنتدى مسؤولين في قطر، في محاولة لتمكين حكومة فتحي باشاغا، التي منحها مجلس النواب الثقة، من الدخول إلى طرابلس.

وشهد مجلس النواب تغييرات عدة في المواقف تجاه عدد من الدول، إذ سبق أن زار وفد برلماني تركيا والتقى الرئيس رجب طيب أردوغان.

يُذكر أن رئيس وزراء ووزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم، قد أكد في تصريحات لبرنامج الصندوق الأسود على قناة يوتيوب التابعة لجريدة القبس، أن قطر لم تدعم التيار الإسلامي ولا العلماني في ليبيا، بل دعمت شعبها.

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