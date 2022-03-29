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السفير الأمريكي ينفي وجود خطة لتأجيل الانتخابات في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

نفى السفير الأمريكي ومبعوثها الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ما تردد من أنباء عن وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات في ليبيا،.

 وذكر نورلاند في تغريدة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على موقع “تويتر”، أن الولايات المتحدة تواصل دعم الجهود لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في أقرب وقت ممكن.

 مؤكدآ أن السفارة الأمريكية في تغريدة منفصلة دعمت بشدّة استقلال ونزاهة المؤسسات السيادية غير المسيّسة التي تعمل لصالح جميع الليبيين.

 وعلى صعيد آخر، قامت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، بنشر سلسلة من التغريدات في وقت سابق اليوم، حيث أكدت أنه يجب حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية

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صحيفة الساعة 24

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