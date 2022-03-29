المشري لـ«عدد من المترشحيين الرئاسيين»: علينا الخروج بليبيا من حالة الانسداد السياسي

التقى خالد المشري رئيس مجلس الدولة الاستشاري، اليوم الاثنين، رفقة النائب الثاني للرئيس “عمر بوشاح”، عدداً من المترشحين للانتخابات للرئاسية.

وتمَّ خلال اللقاء، مناقشة آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد، حيث تمَّ التأكيد على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن على أُسس قانونية ودستورية متفق عليها للخروج بالبلاد من حالة الانسداد السياسي.

وكان المشري، قد التقى في وقت سابق من اليوم الإثنين، رفقة النائب الثاني “عمر بوشاح” السفير المالطي لدى ليبيا “تشارلز صاليبا” في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في شتى المجالات.

واطلع السفير المالطي، المشري على سير الانتخابات التشريعية التي جرت في بلاده السبت الماضي، والتي أعلن حزب العمال الحاكم فوزه فيها، معربا عن أمله في أن تجرى الانتخابات في ليبيا أيضا بأسرع وقت ممكن.