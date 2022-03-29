المقريف: عطلة نصف السنة لجميع المراحل التعليمية من 10 أبريل إلى 5 مايو

أصدر وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، موسى المقريف، أمس الاثنين، قرارآ بشأن تعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي 2021 – 2022

ونص القرارعلى أن موعد عطلة نصف السنة لجميع مراحل التعليم ستكون خلال الفترة من 10 أبريل إلى 5 مايو.

وبحسب قرار التعديل ستكون نهاية العام الدراسي للصفوف من الأول إلى الثالث في 30 يونيو، على أن تجرى اختبارات الفترة الثانية لشهادتي التعليم الأساسي والثانوي من 26 يونيو إلى السابع من يوليو

كما أنه ستجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع سنوات النقل من 17 إلى 28 يوليو، والامتحانات النهائية لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي من 31 يوليو إلى 11 أغسطس، وتعقد امتحانات الدور الثاني لجميع سنوات النقل من الرابع إلى الثامن من سبتمبر.

أما عن ما يخص امتحانات الدور الثاني لشهادة إتمام المرحلة الثانوية فستجرى في الفترة من التاسع إلى 20 أكتوبر، وامتحانات الدور الأول لطلاب المدارس الليبية في الخارج خلال الفترة من 13 إلى 24 يونيو، ثم امتحانات الدور الثاني لهم من 18 إلى 29 سبتمبر.

ومن المقرر أنه ستكون عطلة المعلمين من 28 أغسطس إلى 29 سبتمبر، وينطلق الاكتتاب للعام الدراسي الجديد 2022 – 2023 في الأول من أغسطس، ثم بداية العام في 16 أكتوبر ،، وفقآ للقرار الوزاري