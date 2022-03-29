وزير خارجية قطر: بلادنا تدعم إجراء الانتخابات في ليبيا

قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر محمد عبدالرحمن آل ثاني، إن بلاده تدعم المسار السياسي في ليبيا وصولا للانتخابات.

وأوضح وزير الخارجية القطري، خلال لقاء جمعه بنظيره المصري سامح شكري:” لا تريد بلاده رؤية أي شيء يؤدي للانقسام أو تصعيد عسكري في ليبيا، وأن تكون العملية الانتخابية سلمية بعيدة عن العنف والتدخلات الخارجية”.

ولفت إلى أن موقف دولة قطر متطابق مع مصر بشأن ليبيا، وتدعم المسار السياسي وكافة المخرجات سواء الاتفاق السياسي في جنيف أو برلين أو باريس، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا.

وتابع:” نريد أن يكون الوضع مستقرًا وأن تكون العملية الانتقالية سلمية بعيدا عن العنف والتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، ونتمنى للأشقاء الليبيين أن يتم التوافق فيما بينهم وصولا إلى بر الأمان”.