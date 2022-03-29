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رئيس تشاد لـ«المنفي»: نحرص على عودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى مقره بطرابلس

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تركز الاتصال الهاتفي، الذي جرى الإثنين، بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي، على تجمع دول الساحل والصحراء “س.ص”.

وأعلن المنفي، دعم ليبيا للتجمع والعمل على تفعيله بتذليل الصعوبات التي تواجهه ليتمكن من أداء دوره الإقليمي.

فيما أكد الرئيس ديبي، خلال الاتصال، حرصه على عودة عمل التجمع بمقره في طرابلس، وإعادة تفعيله لقيام بدوره الاستراتيجي في إفريقيا، ومساهمته في تحقيق الاستقرار والتنمية.

كما تناول الاتصال الهاتفي، العلاقات الليبية التشادية، وسبل تطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.

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المنفي حرص رئيس تشاد طرابلس عودة تجمع دول الساحل والصحراء

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صحيفة الساعة 24

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