«الضاوي» يطالب عمداء البلديات بعدم تنفيذ ما يصدر من تعليمات عن «التومي»

وجه سامي علي الضاوي وزير الحكم المحلي ورئيس المجلس الإعلى للإدارة المحلية، خطابا إلى عمداء البلديات ورؤساء المجالس التسييرية، طالبهم فيه بعدم تنفيذ ما يصدر من تعليمات أو قرارات صادرة عن وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية “بدر الدين التومي”، لصدورها من غير ذي صفة”.

وجاء في الخطاب الأتي:” إلحاقا لمنشورنا رقم 1 لسنة 2012 والذي تمت الإشارة فيه إلى عدة نقاط تخص تنظيم العمل بالوزارة، يطلب منكم عدم تنفيذ ما يصدر من تعليمات أو قرارات صادرة عن وزير الحكم المحلي بحكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية لصدورها من غير ذي صفة ومخالفتها لقواعد النظام العام، والتي ينعقد الاختصاص فيها إلى وزير الحكم المحلي التابع للحكومة الليبية باعتباره الممثل القانوني والشرعي للوزارة”.

وتابع الخطاب:” للأهمية يطلب التنفيذ والالتزام بمبدأ المشروعية الإدارية ووضع الأحكام الواردة بمنشورنا سالف الذكر موضع التنفيذ”.

وفي خطاب آخر، أفاد وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية، بأنه سيتم تحديد موعد للاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للإدارة المحلية في وقت لاحق وسيتم موافتكم بالموعد في حينه”.

وأوضح الخطاب:” أن ذلك جاء تأكيدا على المنشور رقم 1 لسنة 2012 والذي تمت فيه الإشارة إلى عدم تنفيذ تعليمات صادرة إليكم من حكومة تصريف الأعمال المنتهية الولاية قانونيا، وفي إطار تنظيم أحكام القانون رقم 59 لسنة 2012 بشأن الإدارة المحلية”.

ولفت إلى أن ذلك يأتي لما لوزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية من الصبغة الرسمية الوحيدة للدولة الليبية والمعنية بالإشراف المباشر على أداء عمل المجالس البلدية”.