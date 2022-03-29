«الزادمة» يقف على المشاكل التي تواجه المؤسسات الشبابية والرياضية

استقبل المهندس “سالم الزادمة” نائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، امحمد السعيدى وزير الصناعة والمعادن وعبدالله الشارف وزير العمل ورئيس واعضاء نادى السلام الثقافى الاجتماعى بمدينة سبها.

واستمع الزادمة، للمشاكل والعراقيل التي تواجه المؤسسات الشبابية والرياضية، والعمل على توفير البنية التحتية الملائمة لمماراسة النشاطات الرياضية بهدف دعم النشاطات الشبابية في المنطقة الجنوبية.

وكان الزادمة، قد طالب في وقت سابق، عمداء البلديات ورؤساء دواوين الوزارات ومدراء الشركات والمستشفيات وعدد من المسؤولين بالجنوب، بعدم تنفيذ أي قرارات صادرة عن حكومة الدبيبة المؤقتة.

ونص القرار الصادر عن الزادمة على “عدم إجراء أي تعديل كلي أو جزئي في المراكز القانونية والإدارية لمجالس إدارات المؤسسات والهيئات”.

وأضاف “عليكم التواصل في كافة المعاملات الإدارية والمالية مع وزاراتكم ممنوحة الثقة، وإلا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين”.