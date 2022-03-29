الدبيبة يؤكد على تفعيل الإدارة المحلية ودعم اللامركزية

العنوان – طرابلس

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة على ضرورة تفعيل الإدارة المحلية ودعم اللامركزية.

وأوضح الدبيبة خلال لقائه عمداء بلديات المنطقة الجنوبية أنه من خلال دعم اللامركزية تستطيع البلديات تقديم خدماتها للمواطنين.

وناقش رئيس الحكومة ميزانية التنمية للعام المالي 2022، وآلية توزيعها على البلديات، وكذلك متابعة الميزانية المصروفة خلال عام 2021، ونسب الإنجاز المحققة فيها.

وشدد الدبيبة على وزير الحكم المحلي بضرورة استكمال نقل الاختصاصات للبلديات وفق قانون الإدارة المحلية.